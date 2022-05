Se cacciamo gli idioti | in tv non resta nessuno | gli insulti ad Alessandro Orsini e la lezione di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il professorè diventato il nemico pubblico numero uno. Tutti gliene dicono di ogni colore per via delle sue opinioni difformi rispetto alla vulgata. Io non so se egli abbia più ragioni che torti o viceversa. Molti gli danno del matto mentre a me non dispiace ascoltare le sue dissertazioni che se non altro sono espresse in un italiano perfetto, il che non è da sottovalutare in un Paese nel quale trionfano il conformismo e il linguaggio abbruttito dal politicamente corretto. Non voglio discutere delle sue opinioni anche perché io su questa guerra ne ho tante ma non ne condivido neppure mezza. Confesso di non avere ancora capito il vero motivo per il quale la Russia abbia invaso l'Ucraina e il motivo per cui questa pur di resistere agli attacchi sopporti di vedere migliaia di suoi cittadini morti ammazzati. Pertanto il mio ...