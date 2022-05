Referendum giustizia | quorum lontano | solo il 30% degli elettori andrà a votare Maggioranze contrarie ai quesiti su cautelari e Severino

Advertising

gaiatortora : Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informat… - gaiatortora : Il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Pretendete di essere informati.#giustizia #Referendum #giustiziagiusta #bastasilenzio - elio_vito : La Lega ha chiesto, pensando di facilitare il quorum, di fare i referendum sulla giustizia con le amministrative, c… - ritac22 : RT @italy983: @matteosalvinimi @FontanaPres Inizi a far campagna elettorale per i referendum sulla giustizia!!! - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Referendum giustizia, quorum lontano: solo il 30% degli elettori andrà a votare. Maggioranze contrarie ai quesiti su c… -

Alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno , organizzate in concomitanza con il, scenderà in campo anche un candidato sindaco di estrazione civica per il Comune di Villa San ...sulla, ad esempio, non hanno alcun valore dal punto di vista della cittadinanza: quei quesiti sono strumentali, usati per modificare i rapporti di forza in parlamento o nella ...Ne parla Luigi Compagna già ordinario di Storia delle dottrine politiche e ex senatore… - Giustizia: crisi profonda. Perché Si ai referendum. Conversazione con Luigi Compagna (Agenzia Radicale Video) ...Secondo un sondaggio realizzato da Demopolis il 56% dei cittadini non andrà a votare per i referendum sulla giustizia ...