Pirata della strada sperona l' auto dei genitori di Stefano Cucchi | ricoverati in ospedale Ilaria | «Chi ha visto qualcosa | parli»

(Di venerdì 13 maggio 2022) Idisono rimasti feriti in un incidentele causato da un'che poi ha fatto perdere le proprie tracce. È quanto racconta la figliain un post su...

Un'autoè fuggita dopo aver urtato l'automobile su cui viaggiavano i genitori di Stefano e ... FOTO Le lacrimefamiglia del geometra morto nell'ottobre del 2009 dopo essere stato arrestato. ...I genitori di Stefano Cucchi sono rimasti feriti in un incidente stradale causato da un'auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce . È quanto racconta la figlia Ilaria in un post su Facebook ...«Un grosso veicolo pirata questa mattina ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori mentre percorreva l’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda – scrive ...Pirata della strada travolge l'auto dei genitori di Stefano Cucchi e poi scappa. La sorella Ilaria: 'Aiutateci a trovarlo' di Clemente Pistilli. L'auto dei genitori di Ilaria Cucchi dopo l'incidente.