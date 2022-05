Open Arms:performance artistica Our Voice per contestare Salvini (Di venerdì 13 maggio 2022) "Signor Salvini, il suo dovere è bloccare in mare le persone?" E' la scritta su un cartello mostrato davanti al carcere Ucciardone - dove è in corso l'udienza del processo Open Arms col senatore della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) "Signor, il suo dovere è bloccare in mare le persone?" E' la scritta su un cartello mostrato davanti al carcere Ucciardone - dove è in corso l'udienza del processocol senatore della ...

"Signor Salvini, il suo dovere è bloccare in mare le persone?" E' la scritta su un cartello mostrato davanti al carcere Ucciardone - dove è in corso l'udienza del processo Open Arms col senatore della Lega imputato - da alcuni ragazzi del movimento artistico - culturale Our Voice. Nella performance artistica viene rappresentato l'ex ministro dell'Interno seduto su una sedia.

Riprende stamani nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il processo 'Open Arms' che vede il segretario della Lega Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito della vicenda che nell'estate del 2019, quando era ministro dell'Interno.