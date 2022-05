Napoli-Genoa: Le probabili formazioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Napoli-Genoa, domenica alle ore 15 stadio Maradona, ecco le probabili formazioni in campo Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti Indisponibili: nessuno Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigard, Criscito; Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin Indisponibili: Czyborra, Maksimovic, Piccoli, Sturaro, Vanheusden Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 13 maggio 2022), domenica alle ore 15 stadio Maradona, ecco lein campo(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti Indisponibili: nessuno(4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigard, Criscito; Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin Indisponibili: Czyborra, Maksimovic, Piccoli, Sturaro, Vanheusden

