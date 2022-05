Mascherine, niente stop in aereo: dal 16 maggio sui voli dall'Italia l'obbligo resta in vigore (Di venerdì 13 maggio 2022) niente stop alle Mascherine in aereo. Dal 16 maggio, partendo con voli aerei dall'Italia bisognerà indossare la mascherina dal momento che l'ordinanza in vigore prevede che l'obbligo di mascherina su ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022)allein. Dal 16, partendo conaereibisognerà indossare la mascherina dal momento che l'ordinanza inprevede che l'di mascherina su ...

Advertising

claudeger55 : Per non parlare di gestione pandemia e insistenza sulle mascherine. Scomodati da Repubblica anche 10 'esperti' per… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Mascherine, niente stop in aereo: dal 16 maggio resta in vigore l'obbligo sui voli dall'Italia - Gazzettino : Mascherine, niente stop in aereo: dal 16 maggio sui voli dall'Italia l'obbligo resta in vigore - sissiisissi2 : RT @ilmessaggeroit: Mascherine, niente stop in aereo: dal 16 maggio resta in vigore l'obbligo sui voli dall'Italia - ilmessaggeroit : Mascherine, niente stop in aereo: dal 16 maggio resta in vigore l'obbligo sui voli dall'Italia -