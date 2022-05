L'ultimo aggiornamento di Windows 11 blocca alcuni programmi e Microsoft consiglia di disinstallarlo (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5012643, Windows 11 non può più eseguire software .NET Framework. Per gli utenti si traduce nell’impossibilità di utilizzare Visual Studio o Discord. Unica soluzione, al momento, disinstallare l’aggiornamento... Leggi su dday (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’installazione dell’KB5012643,11 non può più eseguire software .NET Framework. Per gli utenti si traduce nell’impossibilità di utilizzare Visual Studio o Discord. Unica soluzione, al momento, disinstallare l’...

