L' ex volto di MTV e l' esperto in comunicazione sono amici per la pelle

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo oltre 7.000 chilometri di viaggio si è conclusa l’edizione 2022 di Pechino Express. Trionfatori dello show andato in onda su Sky e su NOW, è stata la coppia I Pazzeschi formata da Victoria Cabello e l’diParide Vitale. Condotto da Costantino Della Gherardesca, coaudivato da Enzo Miccio, il viaggio di quest’anno ha affrontato la bellissima Rotta dei Sultani: dalla Cappadocia fino all’avveniristica Dubai. Un percorso impervio ma affascinante che ha visto le tre coppie di finalisti affrontare mille peripezie prima di raggiungere l’ambita meta conclusiva. “Pechino Express 2022”: le 10 coppie in gara guarda le foto ...

Advertising

MTV.IT

Alessandro Cattelan : classe 1980, parlantina affabile eormai apprezzato della televisione italiana. Il conduttore si è fatto strada con una lunga ... dagli inizi sue Mediaset (dove ...Durante il filmato ildel rapper si trasforma però in vari altri personaggi, alcuni anche decisamente controversi e discussi. Attraverso la tecnica del deepfake , il viso di Kendrick a un certo ... Kendrick Lamar è tornato e nel video di “The Heart Part 5” si trasforma in Kanye West e Will Smith Previsto per il 17 maggio 2022, il primo Showcase di 505 Games sarà condotto da Patrice Bouédibéla e trasmesso in streaming.Ancora non ci siamo del tutto ripresi dai colpi di scena del quinto capitolo, che è già in arrivo un nuovo film di una delle saghe horror più amate e spaventose di sempre. È in fase di preparazione il ...