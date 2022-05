Le moto piu belle in esposizione alla Bikerfest dal 19 al 22 maggio a Lignano Sabbiadoro (Di venerdì 13 maggio 2022) L’esposizione delle moto più belle e performanti presso i Bike Show, dagli Anni 80 ha rivoluzionato la visione e gli stili del motociclismo fino a portarlo alle scelte di mercato attuali. Quello che avrà luogo dal 19 al 22maggio a Lignano Sabbiadoro è il più storico a livello europeo. La Biker Fest resta l’indiscusso capostipite dei Custom Bike Show in Europa (secondo solo a quello di Norrtelje – Svezia), e ne mantiene la genuinità e i colori delle prime edizioni. Gli organizzatori della Biker Fest sono considerati infatti i pionieri, discendenti e figli di una tradizione decennale nello specifico settore Custom, dai primi Anni 70. In Italia ha preso il via a questo stesso evento nel 1987, per poi proseguire negli Anni 90 con la collaborazione diretta degli organizzatori con il Rat’s Hole ... Leggi su udine20 (Di venerdì 13 maggio 2022) L’dellepiùe performanti presso i Bike Show, dagli Anni 80 ha rivoluzionato la visione e gli stili delciclismo fino a portarlo alle scelte di mercato attuali. Quello che avrà luogo dal 19 al 22maggio a Lignanoè il più storico a livello europeo. La Biker Fest resta l’indiscusso capostipite dei Custom Bike Show in Europa (secondo solo a quello di Norrtelje – Svezia), e ne mantiene la genuinità e i colori delle prime edizioni. Gli organizzatori della Biker Fest sono considerati infatti i pionieri, discendenti e figli di una tradizione decennale nello specifico settore Custom, dai primi Anni 70. In Italia ha preso il via a questo stesso evento nel 1987, per poi proseguire negli Anni 90 con la collaborazione diretta degli organizzatori con il Rat’s Hole ...

Advertising

udine20 : Le moto piu belle in esposizione alla Bikerfest dal 19 al 22 maggio a Lignano Sabbiadoro - - minomazz : @FabioAstigiano @Cons1961 È perché militarmente gli USA sono la cosa più forte che c'è e perché il sistema di difes… - Baldaranza : RT @blusewillis1: Questo ragazzo è stato appena investito mentre guidava la sua moto. In una delle più incredibili dimostrazioni di gentile… - ArmandaGelsomin : RT @blusewillis1: Questo ragazzo è stato appena investito mentre guidava la sua moto. In una delle più incredibili dimostrazioni di gentile… - TV7Benevento : Pedroni: 'Rivoluzione marchio Coop offre più libertà di scelta' - -