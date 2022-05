La 'Z di Putin' su un'auto con targa italiana in Alto Adige (Di venerdì 13 maggio 2022) La 'Z di Putin' arriva anche in Italia. Il simbolo che auspica la vittoria dei russi nella guerra in Ucraina campeggiava questa mattina su un'utilitaria con targa italiana, che faceva sosta in un'area ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) La 'Z di' arriva anche in Italia. Il simbolo che auspica la vittoria dei russi nella guerra in Ucraina campeggiava questa mattina su un'utilitaria con, che faceva sosta in un'area ...

