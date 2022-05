Isola dei Famosi, confronto tra Estefania e Roger: il naufrago rivela un retroscena (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Isola dei Famosi, Estefania e Roger affrontano un confronto decisivo: ecco cos’è accaduto in diretta tra i due naufraghi Isola dei Famosi, nel corso della sedicesima puntata i due naufraghi Estefania e Roger affrontano un confronto decisivo riguardo la loro relazione. I due naufraghi da quando è iniziata questa nuova edizione del reality show si sono avvicinati sempre di più ed hanno intrapreso una storia d’amore. Da quando Estefania è sbarcata su Playa Sgamada, mentre Roger è rimasto su Playa Palapa, sull’Isola è arrivata anche Beatriz per un confronto con il suo ex fidanzato. La relazione tra Roger ed Estefania ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)deiaffrontano undecisivo: ecco cos’è accaduto in diretta tra i due naufraghidei, nel corso della sedicesima puntata i due naufraghiaffrontano undecisivo riguardo la loro relazione. I due naufraghi da quando è iniziata questa nuova edizione del reality show si sono avvicinati sempre di più ed hanno intrapreso una storia d’amore. Da quandoè sbarcata su Playa Sgamada, mentreè rimasto su Playa Palapa, sull’è arrivata anche Beatriz per uncon il suo ex fidanzato. La relazione traedha ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - EsterEz : RT @NoemitaQ: Ma stasera niente televoto flash per eliminare qualcuno dei fastidiosissimi #tatanka?! ???? #isola #isoladeifamosi - W06Anna : Laura letteralmente la persona più antisportiva di tutte le edizioni dell'isola dei famosi #isola - anna_rattenni : RT @chiara_priolo: MA NON È POSSIBILE CHE FACCIANO TUTTE QUESTE PROVE A FAVORE DEI RUSSO?? #isola -