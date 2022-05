«Gli attacchi ai siti istituzionali sono sostanzialmente dimostrativi» (Di venerdì 13 maggio 2022) Nei giorni successivi a quanto accaduto a vari siti di enti italiani – Difesa e Senato in cima alla lista delle vittime dell’attacco DDaoS – si tirano un po’ le somme e diversi esperti stanno intervenendo per tratteggiare il quadro. Che l’Italia non sia sufficientemente protetta da queste incursioni estere – che gli obiettivi siano politici o economici – ormai è sotto gli occhi di tutti. Il presidente del Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) e responsabile scientifico dell’Osservatorio cybersecurity del Politecnico di Milano ha commentato la questione dell’attacco hacker Legion e, più in generale, delle violazioni alle realtà istituzionali italiane. LEGGI ANCHE >>> Il coordinamento di Legion in una sorta di gamification degli attacchi hacker Attacco hacker Legion e altri a siti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Nei giorni successivi a quanto accaduto a varidi enti italiani – Difesa e Senato in cima alla lista delle vittime dell’attacco DDaoS – si tirano un po’ le somme e diversi esperti stanno intervenendo per tratteggiare il quadro. Che l’Italia non sia sufficientemente protetta da queste incursioni estere – che gli obiettivi siano politici o economici – ormai è sotto gli occhi di tutti. Il presidente del Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) e responsabile scientifico dell’Osservatorio cybersecurity del Politecnico di Milano ha commentato la questione dell’attacco hacker Legion e, più in generale, delle violazioni alle realtàitaliane. LEGGI ANCHE >>> Il coordinamento di Legion in una sorta di gamification deglihacker Attacco hacker Legion e altri a...

