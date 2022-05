Covid oggi Toscana, 1.674 contagi: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.674 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. 11.081 i test effettuati, di cui 2.165 tamponi molecolari e 8.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,11% (63,5% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.674 i nuovidainsecondo ildi, 13. 11.081 i test effettuati, di cui 2.165 tamponi molecolari e 8.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,11% (63,5% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

