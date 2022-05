Convegno ‘Verso Sud’ | gli interventi principali dei protagonisti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSorrento (Na) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi, 9 ministri, i massimi rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano. Tutti a Sorrento per l’evento del Forum Ambrosetti fortemente voluto da Mara Carfagna, la ministra per il Sud. Ecco glidei. COLAO – “A stamattina abbiamo avuto richieste per 230 milioni di euro, ricordo che il piano complessivo (Pnrr) è più di 3 miliardi di euro, per la digitalizzazione dei comuni ed enti locali e il 46% arriva dai comuni del Sud. Questo ci dice che c’è una grande voglia di digitalizzare, di fare l’empowerement del cittadino“. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, nel suo intervento al...