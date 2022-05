Boxe | Giovanni De Carolis | “Mi sento benissimo | l’età è solo un numero”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) “Miun. Non avrei accettato l’incontro, se non fossi stato bene. L’incontro? Non ho forzato perché non volevo dare troppo subito. Ho avuto pazienza, le prime riprese le ho vinte bene. Poi ho lavorato col colpo migliore, che è il gancio destro. Ho studiato bene Daniele, lavora bene al corpo, dovevo stare attento contro un pugile duro. L’atmosfera è importante, a volte ho avuto difficoltà in passato. Per me è un orgoglio combattere in Italia, davanti a tutte queste persone”. Queste le dichiarazioni a Dazn diDedopo aver battuto per ko tecnico al quinto round contro Daniele Scardina nel match valido per il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. SportFace.