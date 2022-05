Arteta contro l' arbitro | Se parlo mi squalificano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico dell'Arsenal non ha preso bene le scelte arbitrali dopo il 3 - 0 subito in casa del Tottenham: "Se dico quello che penso mi

Advertising

CalcioNews24 : #Arteta è una furia contro l'arbitraggio in #Tottenham-#Arsenal -

Il Tottenham si aggiudica il derby del nord di Londral'Arsenal per 3 - 0, Conte risponde adsull'espulsione di HoldingIl tecnico dell'Arsenal non ha preso bene le scelte arbitrali dopo il 3 - 0 subito in casa del Tottenham: "Se dico quello che penso mi squalificano"Lo posso fare ma ho due opzioni: mentirvi o essere sospeso. Io voglio esserci alla prossima contro il Newcastle. Abbiamo perso una partita che volevamo giocare fortemente. Avete visto tutti come ha ...L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha avuto da recriminare sulle decisione arbitrali nella sconfitta contro il Tottenham Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è parso furioso ai microfoni di Sky Sports ...