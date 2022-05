Addolorata a Comiso | domani è il giorno della vigilia

(Di venerdì 13 maggio 2022)è ilfesta di Maria Santissima. E, dopo due anni, è un momento che torna ad assumere un significato pregnante, ricco di motivazioni tra le più disparate. Il, nella cittadina casmenea, è stato vissuto sempre con estrema trepidazione. Nel tardo pomeriggio del sabato, fino al 1985, dalla casa del presidente dei festeggiamenti si snodava un festoso corteo con il prezioso manto e le vestigia che adornano il simulacro dell’. La famiglia coinvolta in quell’anno non si risparmiava nell’organizzare e solennizzare al meglio quell’evento unico. Questa tradizione è rimasta immutata ed oggi nel pomeriggio ...

Domani, per la festa di Maria Santissima, è un'altra giornata speciale. Il venerdì precedente la domenica della festa è, infatti, il giorno della Via Matris. Questa antica pratica della pietà popolare fa rivivere il ...... De Amicis e Monserrato ha animato, ieri sera, il Settenario tuttora in corso nell'ambito delle celebrazioni della festa di Maria Santissima. Un momento ricco di fascino e di ...Domani è il giorno della vigilia della festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso. E, dopo due anni, è un momento che torna ad assumere un significato preg ...Comiso – Oggi, per la festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso, è un’altra giornata speciale. Il venerdì precedente la domenica della festa è, infatti, il giorno della Via Matris. Questa antica p ...