Zelensky sfida Putin | Crimea mai russa | negoziamo ma non pagando con i nostri territori

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrsi concede per cinquanta minuti ai microfoni di Porta a Porta dove ringrazia il popolo italiano "per la vicinanza" e il governo Draghi "per aver aderito alla sanzioni", ma soprattutto dice a chiare lettere che Vladimir"non salverà la faccia" dopo il conflitto, e che questo compito non spetta a Kiev. "Noi non salviamo la faccia dicon i. Sarebbe ingiusto". Una risposta indiretta al presidente francese Emmanuel Macron e alle sue parole sulla necessità di non "umiliare" la Russia.si dice sempre disponibile a sedersi al tavolo con Vladimir, ma "senza ultimatum". Anzi, è proprio il presidente ucraino a mettere in chiaro le sue 'linee rosse' nella trattativa. ...