Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 12 maggio 2022)DEL 12 MAGGIO7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA, TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST. IN INGRESSO ASI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE. TRAFFICATA LA ZONA DI COLLEVERDE, CODE SULLA NOMENTANA, SULLA NOMENTANA BIS E IN VIA PALOMBARESE. CODE INTERESSANO LA VIA OSTIENSE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CONSUETE CODE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO VERSO ...