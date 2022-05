USA: no al diritto all’aborto (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Senato USA blocca il provvedimento per il diritto all’aborto che avrebbe trasformato in legge la sentenza storica della Corte Suprema Roe VS Wade. I democratici, che chiaramente si aspettavano il risultato ottenuto, hanno così voluto dimostrare agli americani l’estremismo dei repubblicani. Servivano 60 voti perché il provvedimento fosse approvato, ma è stato bloccato con 49 voti a favore e 51 contrari. I repubblicani hanno fatto fronte unito votando tutti contro il provvedimento, mentre fra i democratici solo il senatore Joe Manhcin si è schierato al fianco dei conservatori. Il voto simbolico Si è trattato in gran parte di un voto simbolico. I democratici hanno voluto provare il voto del provvedimento pur essendo pienamente consapevoli del risultato che avrebbero ottenuto. Lo scopo era infatti quello di dimostrare agli americani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Senato USA blocca il provvedimento per ilche avrebbe trasformato in legge la sentenza storica della Corte Suprema Roe VS Wade. I democratici, che chiaramente si aspettavano il risultato ottenuto, hanno così voluto dimostrare agli americani l’estremismo dei repubblicani. Servivano 60 voti perché il provvedimento fosse approvato, ma è stato bloccato con 49 voti a favore e 51 contrari. I repubblicani hanno fatto fronte unito votando tutti contro il provvedimento, mentre fra i democratici solo il senatore Joe Manhcin si è schierato al fianco dei conservatori. Il voto simbolico Si è trattato in gran parte di un voto simbolico. I democratici hanno voluto provare il voto del provvedimento pur essendo pienamente consapevoli del risultato che avrebbero ottenuto. Lo scopo era infatti quello di dimostrare agli americani ...

