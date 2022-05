(Di giovedì 12 maggio 2022)sui cieli di Milano. UnIta, la compagnia che ha preso l'eredità di Alitalia, èa und'all'aeroporto di. Il tutto per un problema maggiore al motore dovuto a un impatto con un gruppo di volatili, il più classico dei "bird-strike". A bordo dell', partito da Milano e diretto a Palermo, 83 persone: il veliera decollato alle 12.16 di oggi, giovedì' 12 maggio, per riatterrare pochissimi minuti dopo. Si tratta di un Airbus 320-216, un jet bimotore, rientrato senza problemi (nel frattempo erano stati bloccati atterraggi e decolli, ripresi alle 12.47, una volta terminata l'ispezione della pista). Due voli attesi asono stati dirottati a Malpensa. ...

Advertising

laalcolizzata1 : @mirivedointe Anche su Linate dai sennò qui continua il terrore -

Liberoquotidiano.it

...di Milano: la causa di questa anomalia è da ricercare proprio del forte vento, che soffiava con una velocità di circa 40 chilometri orari. Eunice travolge l'Italia: vento a 100 km/h,...... il mezzo, impregnato di benzina e infatti poi andato in fiamme, è stato dirottato in direzionee bloccato solo grazie all'intervento dei Carabinieri all'altezza di San Donato Milanese. Più ... Terrore a Linate, "l'aereo è stato colpito": il volo Ita costretto all'atterraggio d'emergenza Momenti di apprensione, sono stati vissuti nel pomeriggio odierno sul volo proveniente da Milano e diretto a Reggio Calabria. Solo in un secondo momento, il pilota è riuscito, dopo circa 30 minuti ad ...