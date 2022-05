Spezia-Napoli, biglietti in vendita: le modalità di acquisto (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in vendita, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022, i biglietti per Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in giorno ed orario da definire. La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: La vendita per il settore ospiti aprirà giovedì 12 maggio alle 16:00 e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. In questo settore, per effetto delle disposizioni delle autorità locali, i tagliandi saranno disponibili solo per i possessori di tessera fidelizzazione della SSC Napoli, e potranno essere acquistati esclusivamente nei soli punti vendita della provincia di Napoli, con divieto di vendita on ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022, iper, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in giorno ed orario da definire. Ladei tagliandi, avverrà secondo le seguenti: Laper il settore ospiti aprirà giovedì 12 maggio alle 16:00 e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. In questo settore, per effetto delle disposizioni delle autorità locali, i tagliandi saranno disponibili solo per i possessori di tessera fidelizzazione della SSC, e potranno essere acquistati esclusivamente nei soli puntidella provincia di, con divieto dion ...

