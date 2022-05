Spezia | Manaj ha convinto e potrebbe essere riscattato | i dettagli

(Di giovedì 12 maggio 2022) Lolavora al futuro e nonostante il mercato bloccatoconfermarein attacco: pronto il riscatto per l’attaccante Arrivato in prestito in estate dal Barcellona B, Reyhalo. Una stagione positiva la sua e che ha messo in mostra alcune sue doti. Cinque i gol messi a segno dall’attaccante, ma ha dimostrato una duttilità importante per il gioco bianconero. Un segnale positivo e la societàanche decidere di riscattarlo per una cifra vicina ai 2.7 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

