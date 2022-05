Sinner e la tattica per vincere su Tsitsipas | “Dovrò alzare subito il livello di gioco”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – E’ un quarto di finale sentito e molto atteso agli Internazionali di tennis, quello di domani. Non solo perché scenderanno in campo tra i campioni più importanti del circuito dell’Atp mondiale, ma anche perché uno di questi è un beniamino di casa. Oggi pomeriggio Jannikha conquistato il match che guarda alla semifinale vincendo con Krajinovic (leggi qui). E a margine dell’incontro, su domanda dell’avversario di domani, ossia Stefanos, l’azzurro ha risposto alla stampa, accorsa al Foro Italico: “In Australiaha giocato bene, io meno. Qui siamo sulla terra però ed è diverso”.perse agli Australian Open e sotto il cielo di casa, potrà probabilmente prendersi una rivincita che non sembra impossibile: “Anche lui sta giocando bene fin qui – sottolinea l’altoatesino – ho visto la ...

Lo ha detto Jannikin conferenza stampa dopo la vittoria contro Martinez agli Internazionali BNL d'Italia 2022: 'Sicuramente stiamo facendo anche un poì diprima del match su come ...... mi studiano, conoscono la miae i miei punti di forza. Io ho la consapevolezza di ... Rogers: 'Vorrei restare intrappolata in un ascensore con Roger Federer' Janniksu Roger Federer: 'Mi ...Roma – E’ un quarto di finale sentito e molto atteso agli Internazionali di tennis, quello di domani. Non solo perché scenderanno in campo tra i campioni più importanti del circuito dell’Atp mondiale, ...Vincitore a Montecarlo e semifinali a Madrid, Stefanos Tsitsipas si presenta con questo biglietto da visita alla sfida di domani dei quarti di finale contro Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia.