Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Schiacciato dal trattore, 90enne muore nel Potentino #ATELLA - gabririzza : RT @MediasetTgcom24: Schiacciato dal trattore, 90enne muore nel Potentino #ATELLA - lukka78 : RT @confundustria: Sfruz - Trento Thomas faceva l'operaio Comunale e 5 giorni fa stava eseguendo dei lavori di sfalcio in un'area verde… - MediasetTgcom24 : Schiacciato dal trattore, 90enne muore nel Potentino #ATELLA - zazoomblog : Schiacciato dal trattore nel Potentino morto un novantenne - #Schiacciato #trattore #Potentino -

commenta Un uomo di 90 anni è mortotrattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà ad Atella, nel Potentino. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri per chiarire l'esatta ...Un leader totale, che hail neo arrivato Gosens nell'ombra, e a cui oggi sembra ...che i due possano coesistere (differente sarebbe se il tecnico optasse per un modulo differentesuo ...La Spezia, 12 maggio 2022 - Dopo il tragico incidente di ieri, 11 maggio, nel quale è deceduto Beniamino De Masi, operaio edile di 51enne, i carabinieri della Spezia sono entrati in possesso di un vid ...Un uomo di 90 anni è morto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà ad Atella, nel Potentino. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri ...