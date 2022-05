Scherma, Coppa del Mondo 2022: spada e fioretto protagonisti nel lungo fine settimana (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà un lunghissimo fine settimana quello della Coppa del Mondo di Scherma, che partirà già quest’oggi e terminerà domenica. spada e fioretto protagonisti, con un quadruplo appuntamento importante per proseguire la preparazione ai Mondiali. Gli spadisti saranno i primi a scendere in pedana, visto che le qualificazioni da Heidenheim cominciano già oggi. E’ un’Italia che cerca conferme dopo la positiva tappa del Il Cairo, con i fari puntati soprattutto su Andrea Santarelli e Federico Vismara, che andranno anche a comporre il quartetto della prova a squadre insieme a Gabriele Cimini e Davide Di Veroli. Le donne saranno, invece, impegnate negli Emirati Arabi a Fujairah. L’Italia ritrova il quartetto che si è preso la medaglia di bronzo alle ultime ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà un lunghissimoquello delladeldi, che partirà già quest’oggi e terminerà domenica., con un quadruplo appuntamento importante per proseguire la preparazione ai Mondiali. Gli spadisti saranno i primi a scendere in pedana, visto che le qualificazioni da Heidenheim cominciano già oggi. E’ un’Italia che cerca conferme dopo la positiva tappa del Il Cairo, con i fari puntati soprattutto su Andrea Santarelli e Federico Vismara, che andranno anche a comporre il quartetto della prova a squadre insieme a Gabriele Cimini e Davide Di Veroli. Le donne saranno, invece, impegnate negli Emirati Arabi a Fujairah. L’Italia ritrova il quartetto che si è preso la medaglia di bronzo alle ultime ...

