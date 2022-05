Advertising

sportli26181512 : Sassuolo: sirene turche per Ayhan: Il 27enne difensore centrale Kaan Ayhan, in scadenza nel 2024 con il Sassuolo, p… -

In mezzo al campo Calhanoglu dell'Inter: contro l'Empoli rientra dal turno di squalifica,... Al centro Berardi: autore di 14 gol e 16 assist in 31 partite, é pronto a lasciare ilcon ...LA PREMIER CHIAMA - Per Osimhen suonano da tempo leinglesi. Su di lui ci sono Arsenal , a ... In Italia il primo nome sulla lista è quello di Gianluca Scamacca del, per il quale l'Inter ... Calciomercato Sassuolo: sirene turche per Ayhan Il Sassuolo continua a cercare di lavorare per nuovi colpi in uscita. Questa volta l’indiziato è Kaan Ayhan, ricercato in particolare in patria. Per il Sassuolo e per il suo D.S. Carnevali si ...Tornano a suonare sirene di mercato dalla Serie A per Pablo Rodriguez. Come riporta il quotidiano spagnolo El Dia, l'attaccante del Lecce reduce da una stagione difficile piace sia al Sassuolo che ...