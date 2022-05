Nuova scossa a Firenze, terremoto di magnitudo 3.7. La terra trema ancora a Impruneta (Di giovedì 12 maggio 2022) ancora una scossa di terremoto a Firenze, dove l’Ingv ha rilevato in via provvisoria un sisma di magnitudo tra 3.5 e 4 alle 23.12. Il dato rivisto pochi minuti dopo è stato stabilizzato a magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta e una profondità di appena 8 km. A seguire, riporta il sito dell’Ingv, c’è stata un’altra scossa di magnitudo 2.3 nella stessa zona. Lo scorso 3 maggio l’Ingv aveva registrato due importanti scosse sopra la magnitudo 3, anche in quell’occasione con epicentro a Impruneta. La scossa era stata comunque avvertita anche nelle province di Prato e Siena. May 12, 2022 May 12, 2022 Ingv L’epicentro del terremoto in provincia di ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022)unadi, dove l’Ingv ha rilevato in via provvisoria un sisma ditra 3.5 e 4 alle 23.12. Il dato rivisto pochi minuti dopo è stato stabilizzato a3.7 con epicentro ae una profondità di appena 8 km. A seguire, riporta il sito dell’Ingv, c’è stata un’altradi2.3 nella stessa zona. Lo scorso 3 maggio l’Ingv aveva registrato due importanti scosse sopra la3, anche in quell’occasione con epicentro a. Laera stata comunque avvertita anche nelle province di Prato e Siena. May 12, 2022 May 12, 2022 Ingv L’epicentro delin provincia di ...

