“Nostalgia” di Martone al cinema dal 25 maggio

(Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.E’ la trama di “”, il nuovo film di Mario, in concorso al festival di Cannes. La pellicola arriva in sala dal 25. Pierfrancesco Favino è il protagonista del film tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea. -foto ufficio stampa film “” –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

