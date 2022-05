Nizza, cori choc contro Emiliano Sala: rabbia in Francia. L'allenatore Galtier: 'Una vergogna' (Di giovedì 12 maggio 2022) Indignazione generale, quasi una sollevazione popolare, in Francia dopo quanto accaduto ieri al 9' della partita di campionato fra Nizza e St. Etienne . Un gruppo ultrà, la Brigata Sud Nizza, di ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Indignazione generale, quasi una sollevazione popolare, indopo quanto accaduto ieri al 9' della partita di campionato frae St. Etienne . Un gruppo ultrà, la Brigata Sud, di ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Nizza, cori choc contro Emiliano Sala: rabbia in Francia. L'allenatore Galtier: «Una vergogna» - leggoit : Nizza, cori choc contro Emiliano Sala: rabbia in Francia. L'allenatore Galtier: «Una vergogna» - LM_1292 : RT @CalcioPillole: Cori beceri contro #EmilianoSala nella partita di #Ligue1 del Nizza contro il #SaintEtienne: sabato c'è stata la finale… - paoloigna1 : Questo non è tifo e non è sport è solo puro orrore e vergogna. Per fortuna la parte sana del calcio sa come reagire… - Sport_Fair : Cori scandalosi I tifosi del #Nizza contro #EmilianoSala -