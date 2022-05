“Monitorare le emozioni con l’IA?” Non fatelo | La richiesta a Zoom delle organizzazioni per i diritti umani

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’organizzazione no profit per idigitali Fight for the Future e 27per i– tra cui ACLU, Advocacy for Principled Action in Government, Difenderee dissenso, Državljan D / Citizen D, Electronic Privacy Information Center (EPIC) -, hanno scritto una lettera alla piattaforma, domandandole di non continuare ad implementare l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) che permette di analizzare elenella sua piattaforma di videoconferenza. I gruppi hanno scritto la lettera in risposta ad un rapporto del Protocollo in cuiaveva dichiarato di stare attivamente effettuandoricerche su come incorporare...