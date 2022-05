MJF | “Un match tra me e Reigns ruberebbe la scena”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo in clima Forbidden Door e la cosa piu’ bella per un fan di wrestling è quella di sognareimpensabili. Per quanto riguarda la collaborazione tra la AEW e la New Japan è cosa oramai fatta, ipotizzare un qualcosa con la WWE è gia’ piu’ complesso. In ogni caso una delle top star della federazione di Tony Khan, MJF, non ha mai nascosto il suo desiderio di approdare al fronte Stamford e ultimamente ha anche dichiarato contro chi gli piacerebbe dividere il quadrato. An insane-up “Penso che untra me e Roman sarebbe incredibile. Sarebbe per di piu’ una competizione amichevole. In WWE mi piaecerebbe anche lavorare con Rollins e The Miz“.