"MI hanno dato un calcio". Le accuse di Allegri all'Inter (Di giovedì 12 maggio 2022) «La mia espulsione? È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Io mi sono girato e l'arbitro mi ha espulso, giustamente». Così Max Allegri, tecnico della Juventus, a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia. «Dalle esperienze ci teniamo caro tutto, dispiace perché comunque avevamo fatto una bella rimonta a Torino e non siamo riusciti a fare risultato con l'Inter. Potevamo avere la rivincita e non siamo riusciti dopo una bella prestazione. Ma i ragazzi hanno fatto molto bene. Quindi per la partita di stasera c'è solo da ringraziarli. Poi purtroppo gli episodi a volte ti vanno a favore e a volte contro», ha spiegato. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) «La mia espulsione? È passato uno dell'e mi hauna pedata. Io mi sono girato e l'arbitro mi ha espulso, giustamente». Così Max, tecnico della Juventus, a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia. «Dalle esperienze ci teniamo caro tutto, dispiace perché comunque avevamo fatto una bella rimonta a Torino e non siamo riusciti a fare risultato con l'. Potevamo avere la rivincita e non siamo riusciti dopo una bella prestazione. Ma i ragazzifatto molto bene. Quindi per la partita di stasera c'è solo da ringraziarli. Poi purtroppo gli episodi a volte ti vanno a favore e a volte contro», ha spiegato.

