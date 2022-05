Maurizio Costanzo Show, il conduttore e Manuel Bortuzzo deridono Lulù (Di giovedì 12 maggio 2022) Ospite dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show assieme all’amico Aldo Montano, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo ha parlato come sempre della sua vita, dei suoi progetti futuri e dell’esperienza nel reality Show condotto da Alfonso Signorini. A un certo punto, però, il conduttore gli ha chiesto sornione: “Che fine ha fatto quella curiosa ragazza (Lulù Selassié ndr)?” e Manuel ridacchiando ha risposto: “L’ho lasciata”, guadagnandosi l’applauso del pubblico. Ma il peggio è venuto quando sempre Maurizio Costanzo, al termine della passerella di Manuel e Aldo sul palco del suo Show, ha detto in maniera alquanto perfida: “Gli sarebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 12 maggio 2022) Ospite dell’ultima puntata delassieme all’amico Aldo Montano, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6,ha parlato come sempre della sua vita, dei suoi progetti futuri e dell’esperienza nel realitycondotto da Alfonso Signorini. A un certo punto, però, ilgli ha chiesto sornione: “Che fine ha fatto quella curiosa ragazza (Selassié ndr)?” eridacchiando ha risposto: “L’ho lasciata”, guadagnandosi l’applauso del pubblico. Ma il peggio è venuto quando sempre, al termine della passerella die Aldo sul palco del suo, ha detto in maniera alquanto perfida: “Gli sarebbe ...

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - Confindustria : RT @CarloBonomi_: #12maggio grazie a Maurizio Manfellotto per il grande lavoro di civil servant profuso in questi anni e congratulazioni a… - _99_fairy : @instaNewsIT Tra Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo non si sa chi è stato più squallido e imbarazzante ieri sera! Che schifo! - CarloBonomi_ : #12maggio grazie a Maurizio Manfellotto per il grande lavoro di civil servant profuso in questi anni e congratulazi… - Sabrina67109758 : IO PROVO SCHIFO PER MAURIZIO COSTANZO MANU ALDO E TUTTA QUELLA PLATEA CHE BATTEVA LE MANI. MAURIZIO DOVREBBE CHIEDE… -