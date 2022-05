Luigi De Laurentiis: «Napoli o Bari? Chi può dirlo. Dipende dai ricorsi, dai risultati, dalle offerte…» (Di giovedì 12 maggio 2022) l presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis ha rilasciato una lunghissima intervista a L’Edicola del Sud, tracciando un bilancio dei suoi quattro anni alla guida del club pugliese e cercando di fare un punto anche sul presente e sul futuro del Bari. Inevitabilmente alcuni temi s’intersecano col Napoli, a partire dalla questione multiproprietà. Ne riportiamo alcuni estratti. Sono orgoglioso di aver portato il Bari in una serie in cui merita di essere, ma soprattutto di aver riacceso davvero l’entusiasmo del tifo. Il rammarico è l’aver mancato il risultato della finale playoff nel mio secondo anno, perché mi avrebbe proiettato in un olimpo diverso. Il rapporto con Decaro, il Sindaco di Bari. Secondo me è stato strategico dall’inizio. Oggi dopo 4 anni c’è un rapporto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) l presidente della SSCDeha rilasciato una lunghissima intervista a L’Edicola del Sud, tracciando un bilancio dei suoi quattro anni alla guida del club pugliese e cercando di fare un punto anche sul presente e sul futuro del. Inevitabilmente alcuni temi s’intersecano col, a partire dalla questione multiproprietà. Ne riportiamo alcuni estratti. Sono orgoglioso di aver portato ilin una serie in cui merita di essere, ma soprattutto di aver riacceso davvero l’entusiasmo del tifo. Il rammarico è l’aver mancato il risultato della finale playoff nel mio secondo anno, perché mi avrebbe proiettato in un olimpo diverso. Il rapporto con Decaro, il Sindaco di. Secondo me è stato strategico dall’inizio. Oggi dopo 4 anni c’è un rapporto ...

