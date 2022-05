(Di giovedì 12 maggio 2022) Kiev ferma uno dei punti di accesso del gas in transito in Ucraina, ma l’impatto è inferiore al temuto: complice la scarsa domanda, Gazprom ha comunque rispettato le consegne ai clienti europei

Advertising

fisco24_info : L’export di gas russo si riduce di un quarto ma c’è poca richiesta: Kiev ferma uno dei punti di accesso del gas in… - rosaroccaforte : RT @valy_s: I produttori di GNL statunitense stanno facendo grandi affari con l’export verso i Paesi UE. Gli #USA si preparano da tempo a… - albebu1955 : RT @valy_s: I produttori di GNL statunitense stanno facendo grandi affari con l’export verso i Paesi UE. Gli #USA si preparano da tempo a… - Bruno14866660 : RT @marioadinolfi: Io proprio non riesco a capire perché si debba rinunciare a petrolio e gas russi, far balzare l’inflazione al 10%, devas… - cpetacci : RT @valy_s: I produttori di GNL statunitense stanno facendo grandi affari con l’export verso i Paesi UE. Gli #USA si preparano da tempo a… -

Il Sole 24 ORE

...perché'esigenza di liberarsi della dipendenza dalè molto più forte. Altro punto discusso con Biden è la possibilità di una crisi alimentare dovuta in particolare al blocco dell'di grani ...Senza contare che'industria Usa invoca limiti all'diverso'estero per tutelare'economia interna. Ma la guerra non comporta la riduzione del flusso soltanto delle materie prime ... L'export di gas russo si riduce di un quarto ma c'è poca richiesta