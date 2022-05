Lazio, Giordano: “Non bisogna sottovalutare la Juventus. Morata? Ho un debole per lui” (Di giovedì 12 maggio 2022) Lazio Giordano – Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radiosei’, parlando della sfida di campionato tra Lazio-Juventus. Ecco quanto affermato. “Non va mai sottovalutata la Juventus. La Lazio deve fare una partita ‘seria, se andiamo lì pensando di metterci in mostra aspettandoci una Juve arrendevole, siamo fuori strada. I bianconeri hanno un dna vincente, nonostante una stagione complessa. La Lazio deve caricarsi sull’idea che loro sono arrabbiati. Morata? Mi piace molto, ho un debole per lui. Sa pressare, arriva tranquillamente a 12-13 gol a stagione. Il suo problema è che si pensa sia un goleador, quando invece è un giocatore diverso. I ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022)– Bruno, ex attaccante della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radiosei’, parlando della sfida di campionato tra. Ecco quanto affermato. “Non va mai sottovalutata la. Ladeve fare una partita ‘seria, se andiamo lì pensando di metterci in mostra aspettandoci una Juve arrendevole, siamo fuori strada. I bianconeri hanno un dna vincente, nonostante una stagione complessa. Ladeve caricarsi sull’idea che loro sono arrabbiati.? Mi piace molto, ho unper lui. Sa pressare, arriva tranquillamente a 12-13 gol a stagione. Il suo problema è che si pensa sia un goleador, quando invece è un giocatore diverso. I ...

