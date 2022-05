Juve, Cobolli Gigli: 'Allegri non ha colpe, Nedved non incarna lo stile del club' (Di giovedì 12 maggio 2022) All'indomani della brutta sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia , che ha segnato l'interruzione a dieci della serie di stagioni consecutive con almeno un titolo in bacheca, più che il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 12 maggio 2022) All'indomani della brutta sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia , che ha segnato l'interruzione a dieci della serie di stagioni consecutive con almeno un titolo in bacheca, più che il ...

Advertising

anna_rattenni : RT @giampdisan: La #Juventus vince ininterrottamente per un decennio. Gli altri vincono un anno e prendono sberle per un decennio. Eppure… - panterzebra : RT @giampdisan: La #Juventus vince ininterrottamente per un decennio. Gli altri vincono un anno e prendono sberle per un decennio. Eppure… - Annamaria1897 : RT @giampdisan: La #Juventus vince ininterrottamente per un decennio. Gli altri vincono un anno e prendono sberle per un decennio. Eppure… - bardo1962 : RT @giampdisan: La #Juventus vince ininterrottamente per un decennio. Gli altri vincono un anno e prendono sberle per un decennio. Eppure… - giampdisan : La #Juventus vince ininterrottamente per un decennio. Gli altri vincono un anno e prendono sberle per un decennio.… -