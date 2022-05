Gas | chiude in rialzo +11 | 5% in Europa | a 104 euro al MWh

Advertising

repubblica : Gas, Gazprom chiude l'export in Europa attraverso la Polonia: schizzano i prezzi - repubblica : Gas, Gazprom chiude l'export attraverso la Polonia. Schizzano i prezzi - dpolopardise : @Eurosport_IT La considerazione dell’ovvio fa i conti con gl’impedimenti della cruda realtà: è giusto dire che la g… - TommyBrain : Altro che Putin, è l’Ucraina che ci chiude il gas!!!!' - dpolopardise : @sole24ore La considerazione dell’ovvio fa i conti con gl’impedimenti della cruda realtà: è giusto dire che la guer… -

... mentre la Germania ha reso noto che la Russia ha diminuito le erogazioni e Gazprom ha annunciato che smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito delattraverso la Polonia. L'Ue ...... Piazza Affari ( FTSE MIB )con un calo minore aiutata dal balzo di Stmicroelectron ics nel ... Prezzi in corsa, diminuisce ilrusso via Ucraina Corre il prezzo delin Europa: dopo un ...Chiusura in rialzo per il prezzo del gas in Europa, mentre la Germania ha reso noto che la Russia ha diminuito le erogazioni e Gazprom ha annunciato che smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per i ...La Russia chiude i rubinetti: stop al passaggio del gas tramite il gasdotto Yamal che attraversa la Polonia. Prezzi di nuovo in salita Cala l’afflusso di gas russo all’Europa, e si impennano i ...