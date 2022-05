Fiere | al via Riminiwellness | le discipline soft e olistiche sempre più protagoniste

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Rimini, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - 'Mens sana in corpore sano': una vera e propria necessità, nello scenario odierno, che non poteva che essere esaltata nella manifestazione di riferimento per il settore dello sport e del fitness,. Per la sua 16ma edizione, la kermesse di Italian Exhibition Group ha raddoppiato lo spazio dedicato allee, dal 2 al 5 giugno, presso la Fiera di Rimini, il pubblico potrà entrare in contatto con una ricca offerta di lezioni, incontri e percorsi studiati per aiutare a ritrovare la propria energia interiore e un completo benessere psicofisico. Non importa il livello di conoscenza: grazie ai trainer di fama internazionale, sarà possibile sperimentare a più livelli le diverse declinazioni di tali tecniche, dalle più tradizionali alle più moderne, ...