Donnarumma: «Errore su Benzema? Non sono colpevole, era fallo» (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del portiere del PSG Gigio Donnarumma è tornato a parlare del suo Errore o presunto tale in Real-PSG in occasione del gol di Benzema. Quanto riportato da FrancePress. L'Errore CON Benzema – «Non mi sento colpevole, per niente. Sappiamo com'è andata, il gol non era regolare, ma avremmo potuto gestire meglio il prosieguo della partita. Ora però dobbiamo guardare avanti, il passato è passato, non c'è niente che possiamo fare per tornare indietro e giocare di nuovo la Champions. L'anno prossimo mostreremo a tutti chi siamo. Abbiamo i mezzi per vincere in Europa, ma non deve diventare un'ossessione. L'ossessione non ci porterebbe da nessuna parte, dobbiamo solo mantenere la calma, fare quello che sappiamo fare, giocare a calcio, lavorare e i risultati ...

