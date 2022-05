Corea del Nord, lanciati tre missili balistici verso il mar del Giappone. Seul: “È la sedicesima iniziativa del genere nel 2022” (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corea del Nord oggi ha lanciato tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone: a riferirlo sono stati i militari di Tokyo e della capitale della Corea del Sud Seul, che hanno contato i lanci missilistici di oggi come “la sedicesima iniziativa NordCoreana del genere” nel 2022. Una nuova “iniziativa” che avviene a distanza di appena due giorni dall’insediamento del neo presidente sudCoreano Yoon Suk-yeol. “Condanniamo fermamente i continui test illegali di missili balistici da parte della Corea del Nord, compresi i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladeloggi ha lanciato trea corto raggioil mar del: a riferirlo sono stati i militari di Tokyo e della capitale delladel Sud, che hanno contato i lancistici di oggi come “lana del” nel. Una nuova “” che avviene a distanza di appena due giorni dall’insediamento del neo presidente sudno Yoon Suk-yeol. “Condanniamo fermamente i continui test illegali dida parte delladel, compresi i ...

