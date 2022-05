Claudio Fiori, l’imprenditore costretto a chiudere che si suicida bevendo acido muriatico (Di giovedì 12 maggio 2022) La sua azienda navigava in cattive acque per il rincaro delle materie prime e la difficoltà a reperirle, al punto da costringerlo alla chiusura: Claudio Fiori, ex titolare della Sce elettronica, specializzata in quadri elettrici, si è suicidato nella sede della sua azienda a Sant’Andrea in Casale (Rimini) bevendo una massiccia quantità di acido muriatico. Subito dopo aver compiuto il gesto, forse per un ripensamento, ha chiamato il 118 chiedendo di essere soccorso: ricoverato all’ospedale Infermi in codice di massima gravità, è deceduto nella notte. Nell’ufficio di via Tavoleto, i carabinieri intervenuti in un secondo momento per i rilievi non hanno ritrovato biglietti o altri messaggi lasciati da Fiori chiarire meglio le motivazioni di quella decisione. “Era un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La sua azienda navigava in cattive acque per il rincaro delle materie prime e la difficoltà a reperirle, al punto da costringerlo alla chiusura:, ex titolare della Sce elettronica, specializzata in quadri elettrici, si èto nella sede della sua azienda a Sant’Andrea in Casale (Rimini)una massiccia quantità di. Subito dopo aver compiuto il gesto, forse per un ripensamento, ha chiamato il 118 chiedendo di essere soccorso: ricoverato all’ospedale Infermi in codice di massima gravità, è deceduto nella notte. Nell’ufficio di via Tavoleto, i carabinieri intervenuti in un secondo momento per i rilievi non hanno ritrovato biglietti o altri messaggi lasciati dachiarire meglio le motivazioni di quella decisione. “Era un ...

