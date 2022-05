Attacco hacker al profilo Instagram di Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi: ecco cosa hanno pubblicato (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra gli account violati oggi dall’Attacco hacker rivendicato dal collettivo filo russo ‘Killnet‘, c’è anche il profilo Instagram di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e attuale compagna del leader azzurro Silvio Berlusconi. Nella sezione ‘stories’ del suo account è comparsa una singolare “proposta di investimento” da parte di una persona che si firma “Edwin Richardsoon”. un annuncio pubblicitario dalle chiare caratteristiche del phisching che nulla ha a che vedere con i messaggi pubblicati solitamente dalla deputata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra gli account violati oggi dall’rivendicato dal collettivo filo russo ‘Killnet‘, c’è anche ildi, deputata di Forza Italia e attualedel leader azzurro. Nella sezione ‘stories’ del suo account è comparsa una singolare “proposta di investimento” da parte di una persona che si firma “Edwin Richardsoon”. un annuncio pubblicitario dalle chiare caratteristiche del phisching che nulla ha a che vedere con i messaggi pubblicati solitamente dalla deputata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Attacco di hacker russi a siti italiani, anche Senato e ministeri della Difesa e degli Esteri #ANSA - xobn_ : Apro la tendenza #hacker e vedo panico generale, chi denuncia propaganda e lavaggio del cervello, cospirazioni cont… -