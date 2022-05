(Di mercoledì 11 maggio 2022) ATENE, Grecia, 11 maggio 2022 /PRNewswire/, la Neobanca Europea presente in 24 paesi che offre ai business di tutte le dimensioni servizi di accettazione di, per negozi fisici e online, annuncia oggi la sua collaborazione con. Tutti i merchantin Europa possono da ora accettare le, Diners Club International® e ledel, espandendo quindi la propria clientela, essendo più di 280 milioni i titolari diin tutto il mondo. Leche funzionano su...

Viva Wallet introduce le carte Discover® Global Network tra le sue soluzioni di pagamento ATENE, Grecia, 11 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Viva Wallet, la Neobanca Europea presente in 24 paesi che offre ai business di tutte le dimensioni servizi di accettazione di carte, per negozi fisici e online, annuncia oggi la sua collaborazione con Discover Global Network. Tutti i merchant in Europa possono da ora accettare le carte Discover, Diners Club International® e le carte del network, espandendo quindi la propria clientela, essendo più di 280 milioni i titolari di carte in tutto il mondo.