Ultime Notizie – Ucraina, ex ambasciatore Cina a Kiev: “La Russia l’ha persa” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un ex ambasciatore cinese a Kiev, Gao Yusheng, ha dichiarato che “la Russia ha completamente perso l’Ucraina”, aggiungendo che “la sconfitta della Russia non le lascerà alcuna speranza di ricostruire il suo vecchio impero”. Le parole di critica di Gao all’invasione russa sono state pronunciate in un seminario online organizzato dall’Accademia cinese delle Scienze. Riprese dal sito cinese Pheonix News, sono state poi prontamente cancellate, riferisce il Guardian. Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai veramente accettato l’indipendenza e la sovranità delle ex repubbliche sovietiche e le sue frequenti “violazioni” dei loro territori “è la maggior minaccia alla pace, la sicurezza e la stabilità in Eurasia”, ha detto Gao. Putin considera l’ex Urss “sua esclusiva zona d’influenza” e vuole ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un excinese a, Gao Yusheng, ha dichiarato che “laha completamente perso l’”, aggiungendo che “la sconfitta dellanon le lascerà alcuna speranza di ricostruire il suo vecchio impero”. Le parole di critica di Gao all’invasione russa sono state pronunciate in un seminario online organizzato dall’Accademia cinese delle Scienze. Riprese dal sito cinese Pheonix News, sono state poi prontamente cancellate, riferisce il Guardian. Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai veramente accettato l’indipendenza e la sovranità delle ex repubbliche sovietiche e le sue frequenti “violazioni” dei loro territori “è la maggior minaccia alla pace, la sicurezza e la stabilità in Eurasia”, ha detto Gao. Putin considera l’ex Urss “sua esclusiva zona d’influenza” e vuole ...

