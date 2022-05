Ultime Notizie – Eurovision 2022, positivo a Covid uno dei cantanti de Il Volo (Di mercoledì 11 maggio 2022) A quanto si apprende uno dei tre cantanti de Il Volo sarebbe positivo al Covid. L’esibizione del trio è prevista per sabato nella serata finale dell’Eurovision Song Contest. Sul palco del Palaolimpico di Torino il Volo dovrebbe proporre ‘Grande Amore’ brano con cui vinse nel 2015 il Festival di Sanremo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) A quanto si apprende uno dei trede Ilsarebbeal. L’esibizione del trio è prevista per sabato nella serata finale dell’Song Contest. Sul palco del Palaolimpico di Torino ildovrebbe proporre ‘Grande Amore’ brano con cui vinse nel 2015 il Festival di Sanremo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

