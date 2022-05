Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 2.480 contagi e 7 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 2.481 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. I tamponi effettuati sono 19.025 di cui 16.471 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 13%. I ricoveri ordinari sono 627, +8 rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 18, in calo di una unità rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 2.481 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. I tamponi effettuati sono 19.025 di cui 16.471 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 13%. I ricoveri ordinari sono 627, +8 rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 18, in calo di una unità rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

