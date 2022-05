Ultime Notizie – Covid oggi Italia, calano ricoveri: -7,5% in una settimana (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua la riduzione dei pazienti Covid negli ospedali: in una settimana il numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%. Un calo più netto si osserva nella fascia pediatrica, con una riduzione che si attesta al 26,5%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nella settimana 3-10 maggio è stata registrata una diminuzione dei ricoveri maggiore rispetto alla settimana precedente, 26 aprile-3 maggio, quando la riduzione si era attestata al 5,7%. In particolare si sono ridotti in maniera netta, -9%, i ricoverati Covid nei reparti ordinari. Di segno opposto la situazione in terapia intensiva, dove sono aumentati di 11 unità i pazienti. Il piccolo balzo di cifre nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua la riduzione dei pazientinegli ospedali: in unail numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%. Un calo più netto si osserva nella fascia pediatrica, con una riduzione che si attesta al 26,5%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nella3-10 maggio è stata registrata una diminuzione deimaggiore rispetto allaprecedente, 26 aprile-3 maggio, quando la riduzione si era attestata al 5,7%. In particolare si sono ridotti in maniera netta, -9%, i ricoveratinei reparti ordinari. Di segno opposto la situazione in terapia intensiva, dove sono aumentati di 11 unità i pazienti. Il piccolo balzo di cifre nelle ...

