Tottenham-Arsenal domani in tv: canale, orario e streaming Premier League 2021/2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per il derby del nord di Londra con Tottenham e Arsenal in campo nel recupero della ventiduesima giornata di Premier League. Si fanno qui i giochi per la corsa europea con Kane contro Saka in un match che vede Conte e Arteta a caccia di punti preziosi per una posizione europea. La partita è in programma domani, giovedì 12 maggio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Telecronaca di Massimo Marianella. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per il derby del nord di Londra conin campo nel recupero della ventiduesima giornata di. Si fanno qui i giochi per la corsa europea con Kane contro Saka in un match che vede Conte e Arteta a caccia di punti preziosi per una posizione europea. La partita è in programma, giovedì 12 maggio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Telecronaca di Massimo Marianella. SportFace.

